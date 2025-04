In campo per rendere omaggio a Papa Francesco

Non condivido il fatto di fermare lo sport quando arriva la morte terrena per entrare in quella eterna, e fermare il calcio in particolare per la scomparsa di Papa Francesco. Lui sicuramente non l’avrebbe voluto, perché era oltretutto un appassionato di calcio. Se veramente lo si voleva onorare, si doveva giocare in ogni stadio per tutta la partita, mostrare nel mega schermo la sua foto sorridente, questo si sarebbe dovuto fare, e ad ogni gol esultanza dedicata a lui. In fondo è la Chiesa a sostenere che l’anima vola in cielo, perché essere tristi? Bisognerebbe essere felici e rallegrarsi. In certi paesi tipo il Ghana e la Nigeria ballano e cantano. Riccardo Ducci

Stipendi bassi, stagionali in fuga L’estate è ormai alle porte, manca personale. Situazione pesante anche per i lavoratori stagionali perché ci sono ancora albergatori che offrono contratti vergognosi, così tanti giovani vanno all’estero a fare i camerieri piuttosto che stare qui. Inoltre certi albergatori pretendono prestazioni a chiamata. Mia madre ha lavorato per 40 anni nella stessa pensione, aiutando mio padre a comprare casa, col cavolo ci si riesce con gli attuali stipendi. Lettera firmata