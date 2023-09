In campo per ricordare la piccola Mila La Pallavolo Viserba ricorda Mila Figueiredo Dos Santos, scomparsa 5 anni fa a 13 anni, con un torneo in sua memoria. 23 squadre provenienti da tutta Italia si sfideranno in 4 categorie in 7 palestre. Un ricordo indelebile per la piccola atleta.