In canile da tre anni per un morso "Ma continuo a pagare per Brian"

Brian aspetta da anni una nuova famiglia che lo adotti e gli dia una seconda chance. Brian è un cane meticcio di nove anni di taglia grande. È in canile dalla fine del 2020 dopo aver ferito a morsi uno dei familiari della sua padrona, costringendolo alle cure in pronto soccorso. "Ma da allora lei, nonostante abbia a malincuore rinunciato alla proprietà di Brian, deve continuare a pagare le spese di mantenimento del cane al canile. Ha già versato 5mila euro", allarga le braccia Elena Guidi, l’avvocato a cui si è rivolta l’ex padrona di Brian per cercare di risolvere la situazione.

È una storia davvero kafkiana, dove la burocrazia ci ha messo (è il caso di dirlo) più di uno zampino. Il cane apparteneva a una ragazza residente a Poggio Torriana. Quando Brian, tre anni fa, ha preso a morsi un suo familiare, l’Ausl ha fatto la segnalazione e il sindaco di Poggio Torriana, con un’ordinanza, ha disposto il trasferimento di Brian al canile. Ma a Poggio Torriana il canile non c’è, e Brian è stato portato a quello di Montescudo, per un periodo di rieducazione. I veterinari che l’hanno seguito hanno sconsigliato alla giovane di riprenderlo a casa (troppo pericoloso), "e lei – continua l’avvocato Guidi – a malincuore ha rinunciato alla proprietà. Ma da allora è costretta a continuare a pagare 250 euro al mese per il mantenimento di Brian in canile". E in questi anni "ha già dovuto versare 5mila euro". L’avvocato della ragazza ha sollecitato varie volte il Comune di Poggio Torriana a cercare una soluzione, "ma ancora siamo fermi al punto di partenza".

Nel frattempo il cane ha terminato la riabilitazione e dall’anno scorso è stato giudicato di nuovo "adottabile". "È un cane che necessita di avere i suoi spazi, il contatto gli piace se gestito nel modo giusto – scrivono dal canile di Montescudo – Adora le passeggiate in contesti non urbani.

Non è adatto per chi è alla prima esperienza con un cane e alle famiglie con bambini". La speranza è che qualcuno finalmente porti Brian a casa: "Ce lo auguriamo tutti – conclude l’avvocato Guidi – per lui e, naturalmente, per la sua ex padrona".

Manuel Spadazzi