In cattedra sale Fabio Quagliarella: "Lo sfideremo ai calci di rigore"

Un professore speciale per una lezione speciale. Fabio Quagliarella, l’ex attaccante di Sampdoria (dove ha chiuso la carriera), Juventus, Napoli, Torino, Udinese nonché della Nazionale, salirà in cattedra per parlare di calcio – e non solo – con gli studenti delle Maestre Pie di Rimini. La data della ’lezione’ di Quagliarella va ancora fissata, "ma sarà sicuramente a inizio febbraio", annuncia Manuel Mussoni, coordinatore delle scuole elementari e medie gestite dalle Maestre Pie. È stato lo stesso Mussoni a invitare l’ex centravanti.

"Tutto è nato per caso – racconta – Abbiamo in comune un amico riminese. Lui è un collaboratore di Quagliarella e la settimana scorsa si sono incontrati a Bologna, per motivi di lavoro. Così, qualche giorno prima che avvenisse l’incontro, mi ha invitato ad andare con lui a Bologna: Così conoscerai Fabio, un ragazzo eccezionale". E Mussoni non se l’è fatto ripetere due volte: è andato insieme all’amico riminese all’incontro con Quagliarella, a Bologna. "Abbiamo fatto insieme un aperitivo, alla fine siamo andati anche a cena. Mentre eravamo a tavola, ho chiesto a Quagliarella se aveva voglia di venire a Rimini a tenere una sorta di ’lezione’ per i nostri ragazzi e ha accettato con entusiasmo". Sarà un incontro in cui si parlerà di calcio e di sport più in generale. "Quagliarella porterà la sua testimonianza, raccontando il valore del sacrificio e il significato della felicità nella sua esperienza di vita".

Quagliarella verrà accolto con tutti gli onori. "La giornata partirà con un saluto a tutti gli alunni delle Maestre Pie. Poi ci saranno due incontri con lui, nella nostra aula magna: uno riservato ai ragazzi di tre classi del liceo e poi un secondo con gli studenti delle medie". Ma la lezione "non si farà solo in classe". Già perché "al termine degli incontri organizzeremo una sfida ai calci di rigore nel campetto delle scuole. Sarà emozionante per i ragazzi potersi cimentare dal dischetto contro Quagliarella". Per Mussoni, che non è nuovo a queste iniziative, il senso di questo incontro è quello di "fare, della scuola, un luogo di formazione che non sia solamente legata al sapere enciclopedico. Attraverso la testimonianza di Quagliarella vogliamo far capire ai nostri ragazzi che ciascuno di loro possiede un talento, da far crescere e valorizzare".