In centoventi di corsa alla prima ’Social Run’

Un successo la Social Run organizzata da Tmq (Tredici metri quadri) e team ’Run a bestia’. Ben 120 partecipanti l’altra sera che hanno camminato fino ai due obiettivi: Igea centro per i più allenati (7 km tra andata e ritorno), Polo Est per tutti gli altri. Slogan: ’Al passo del più lento’. "Lo scopo non è agonistico – spiega Manolo Clementi – ma di socializzazione". In partenza altre tre ’run’. L’ultima il 12 novembre anche con cani e gatti al guinzaglio dei runner.