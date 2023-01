In centro 25 nuovi parcometri per la sosta: si potrà pagare anche con app e carte di credito

Buone notizie per i parchegi a Santarcangelo. La sosta diventerà sempre più ’smart’ e andranno in pensione gli attuali parcometri, spesso non funzionanti o rotti, che saranno sostituiti con nuovi dispositivi molto più innovativi. L’installazione è già iniziata. I 25 nuovi parcometri accetteranno sia il pagamento in contante che quello tramite bancomat, carte di credito o debito (anche in modalità contactless). Sarà anche possibile scaricare un’app che permetterà di prolungare la sosta, direttamente da cellulare. Il sistema permetterà inoltre una registrazione agevole delle targhe, per gli accessi temporanei nelle zone traffico limitato del centro storico, e il collegamento con il relativo programma operativo in dotazione alla Polizia locale. Il nuovo software dei parcometri permetterà anche di versare gli incassi virtuali su conti correnti diversi: i pagamenti per la sosta confluiranno sul conto corrente dell’amministrazione, mentre quelli per i permessi temporanei della ztl, saranno automaticamente versati all’Unione di Comuni Valmarecchia. Tra gli altri vantaggi dei nuovi parcometri anche una modernizzazione degli stessi con alimentazione a pannello solare.