In centro con il trenino delle feste

In occasione delle festività natalizie e del Capodanno, il Comune ha predisposto un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico. In particolare, è attivo il servizio gratuito "C’entro Facile", con il trenino che collega i principali parcheggi alla zona centrale della città. Sarà in funzione tutti i giorni fino al 6 gennaio (escluso il 25 dicembre) con orari dalle 9 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.30. Le corse, con partenza ogni 30 minuti, collegheranno vari punti strategici, tra cui i parcheggi Settebello, Marzabotto, Palacongressi e Celle, con il centro storico di Rimini. Per il Capodanno, il servizio si estende anche nelle ore serali, con due trenini gratuiti che collegheranno il centro storico a Marina Centro, nei giorni 29, 30 e 31 dicembre. Ogni 15 minuti, i trenini effettueranno corse tra viale Vespucci (fermate bus da Bar Pascucci a piazza Tripoli) e piazza Gramsci.