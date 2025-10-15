In centro si rivede il supermercato

Cattolica si prepara a riavere un supermercato in centro città. Nei primi mesi del nuovo anno aprirà infatti una Coop in via Karl Marx, proprio dove un tempo sorgeva il Sidis. Una notizia accolta con entusiasmo dai residenti e dai turisti, che da anni lamentavano la mancanza di un punto vendita comodo e vicino al mare. "I lavori sono iniziati a settembre e stanno procedendo secondo i piani – racconta l’agente immobiliare Alessandro Fuzzi, che ha curato la trattativa –. La nuova Coop avrà la stessa metratura del vecchio Sidis, circa 200 metri quadrati, e aprirà le porte nel giro di pochi mesi, a inizio 2026".

Per il centro di Cattolica si tratta di un ritorno atteso da tempo. Negli ultimi anni, infatti, la zona aveva progressivamente perso tutti i supermercati: prima il Sidis, poi l’Ecu di via Caduti del Mare e infine l’Economy in piazza Repubblica. Un lento svuotamento che aveva lasciato il cuore della città privo di un servizio essenziale, costringendo molti cittadini a spostarsi in auto per la spesa di tutti i giorni. La situazione aveva suscitato un certo malcontento. All’inizio del 2025, alcuni residenti avevano persino organizzato una raccolta firme per chiedere il ritorno di un supermercato in centro. L’iniziativa, sostenuta anche da diversi commercianti, aveva ricevuto tantissime adesioni e messo in luce le difficoltà di chi vive o lavora nella zona. Per chi abita lì, infatti, fare la spesa significa doversi spostare fino all’Ergon in via Carducci o al Conad Macanno, quest’ultimo oltre la ferrovia, rendendo scomode anche le piccole commissioni quotidiane.

Con l’apertura della nuova Coop, il centro città ritroverà finalmente un punto di riferimento. Un supermercato moderno e compatto, pensato per integrarsi al meglio con la zona e offrire soprattutto comodità, sia a chi vive tutto l’anno a Cattolica, sia a chi la frequenta durante la stagione estiva.

Federico Tommasini