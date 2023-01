In cinque ubriachi sulla stessa auto Il 2022 si porta via diciotto patenti

Dopo aver trascorso la notte di Capodanno nelle discoteche della Riviera e aver fatto il pieno di alcol, si sono messi al volante dell’auto pronti a macinare centinaia e centinaia di chilometri per raggiungere le loro case in altre Regioni, dalla Lombardia alle Marche passando per Umbria e Veneto. Per loro sfortuna, prima di imboccare l’autostrada hanno incrociato lungo il cammino la paletta sollevata degli agenti della polizia stradale di Rimini. In questo modo 21 automobilisti che a San Silvestro avevano ecceduto con i brindisi hanno festeggiato l’arrivo del 2023 con una multa parecchio salata. Diciotto di loro hanno dovuto inoltre dire addio per un certo periodo alla patente, che è stata ritirata seduta stante dai poliziotti, in attesa della sospensione della Prefettura.

Il primo dato da rilevare è che, nonostante l’enorme afflusso di visitatori nelle città della costa, la notte dell’ultimo dell’anno si è conclusa senza gravi incidenti. Merito dei controlli a tappeto che hanno visto impegnate tutte le forze dell’ordine, incluse 15 pattuglie della Polstrada riminese, equipaggiate con etilometri, precursori e accompagnate dall’ufficio mobile. Gli agenti si sono posizionati all’uscita delle discoteche di tutta la provincia, dei locali della movida, ma anche della Fiera, dove era in corso il grande festival di musica elettronica ‘Galactica’. I controlli sono poi proseguiti anche la notte successiva, quella del 1° gennaio. Complessivamente sono stati 120 i veicoli fermati e altrettanti gli automobilisti sottoposti ad accertamenti che hanno dovuto ‘soffiare’ nell’etilometro. In fumo 250 punti della patente, 10 le violazioni del codice della strada rilevate (di cui cinque per mancato utilizzo delle cinture). Tra le persone fermate dagli agenti della Polstrada, anche una donna che, alla vista delle divise, ha spiegato che stava andando a riprendere la sorella alla Fiera, in quanto quest’ultima aveva alzato un po’ troppo il gomito. Peccato che anche la stessa automobilista circolasse con un tasso superiore al limite consentito. Una sorte analoga è toccata ad un ragazzo che, dopo la nottata in discoteca, stava tornando a casa insieme a quattro amici. Tutti e cinque sono risultati positivi al test dell’etilometro. Morale della favola: nessuno di loro si è potuto mettere al volante e i poliziotti non hanno avuto altra scelta che chiamare il carroattrezzi. Nei guai anche un 27enne marchigiano. Fermato mentre era alla guida di una Mercedes classe A, ha ammesso candidamente che non aveva mai conseguito la patente. Cosa lo avesse spinto a mettersi comunque alla guida, rimane un mistero.

Lorenzo Muccioli