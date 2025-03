"In città solo 12 luoghi in omaggio alle donne. Presto nuove intitolazioni"

I numeri parlano da soli. A Santarcangelo, che ha dato i natali a grandi personaggi come la scrittrice e sceneggiatrice Rina Macrelli, la poetessa Giuliana Rocchi o l’indimenticata sindaca Cristina Garattoni, per citarne alcune, ci sono solo 12 luoghi intitolati ad altrettante donne, su 503 toponimi in città. Pochi, troppo pochi. Per recupare il gap, tra venerdì e ieri, in occasione della festa della donna ci sono state le cerimonie per intitolare due spazi pubblici ad altrettante donne: i giardini di fronte all’istituto ’Rino Molari’ sono stati dedicati alla partigiana Iris Versari, mentre la rotatoria all’incrocio tra le vie Berlinguer, Togliatti e Scalone porta ora il nome di Tina Anselmi, partigiana e primo ministra nella storia della Repubblica.

Le intitolazioni fanno seguito alla delibera con cui l’amministrazione ha deciso di dedicare sempre più spazi, da qui ai prossimi anni, alle donne che si sono rese protagoniste nella storia, nell’arte e nella cultura, nella società e nella politica. Un atto voluto dalla giunta per riequilibrare una situazione, al momento, fortemente sbilanciata. A Santarcangelo oggi, su 503 toponimi complessivi, solo 12 sono dedicati a donne. "Il lavoro che occorre continuare a fare e che proseguiremo nei prossimi anni – assicura l’assessora Angela Garattoni – è proprio la diffusione di questa consapevolezza culturale sulle diseguaglianze ancora da superare e sui diritti da difendere e conquistare. Perché non basta istituire il reato di femminicidio, la violenza deve essere soprattutto prevenuta, e questo è possibile soltanto attraverso un impegno costante che porti le donne a essere soggetti compiutamente attivi nella nostra società". L’intitolazione di luoghi pubblici della città a personaggi femminili è iniziata con l’intento "di rendere sempre più visibile e tangibile il contributo delle donne alla costruzione del nostro Paese". Donne che hanno la storia dell’Italia e di Santarcangelo.

Per questo "abbiamo in previsione di intitolare vie, piazze e altri luoghi pubblici anche alle figure femminili di rilievo per la nostra città. Tra loro Rina Macrelli, Giuliana Rocchi e Cristina Garattoni, a cui i partiti maggioranza hanno reso omaggio in questi giorni". A dire il vero, esistono già luoghi dedicati alla Rocchi e alla Garattoni: il belvedere tra la via Contrada dei Signori e via Mura Marini (alla Rocchi) e la sala del consiglio (intitolata alla Garattoni). Ma "faremo di più – conclude la Garattoni – per loro e per altre donne importanti per la comunità di Santarcangelo".