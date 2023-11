In Commissione arriva il via libera

Via libera dalla Commissione Finanze alla partecipazione al capitale sociale di Igrc Spa da parte delle banche sammarinesi e anche e soprattutto alla garanzia dello Stato all’operazione di cartolarizzazione del sistema finanziario. Con la votazione positiva da parte dei commissari di maggioranza e i ‘no’ dell’opposizione (11 voti a favore e 9 contrari) sono state dunque approvate le deliberazioni con cui la Commissione esprime parere favorevole sulle proposte emerse nel corso dell’audizione delle scorse settimane con i rappresentati di Abs. La votazione arriva a conclusione di una seduta molto partecipata in cui sono emersi i dubbi, espressi anche a livello bipartisan, sulla modalità con cui si è proceduto all’operazione e in cui non sono mancate proposte condivise dai commissari su come garantire il più possibile lo Stato a seguito dell’ok dell’impegno preso, inserite poi nel testo della deliberazione.

L’operazione Npl, poi ieri, è sbarcata in Consiglio per la ratifica del decreto. Nella discussione si ripercorrono gli argomenti affrontati in Commissione Finanze, rispetto l’autorizzazione alla garanzia dello Stato sull’operazione di cartolarizzazione, con le critiche risollevate dall’opposizione, in particolare per il metodo di gestione dell’operazione. Critiche che hanno determinato il voto contrario dei gruppi di minoranza. L’opposizione anticipa la presentazione di diversi emendamenti al decreto che riprendono i contenuti e le proposte degli Ordini del giorno respinti in Commissione, in più Rete annuncia un emendamento rispetto al tema del conflitto di interesse. Il dibattito politico fa storcere il naso all’associazione bancaria sammarinese. "Dispiace constatare – sottolineano da Abs – come l’arco consigliare si sia profondamente diviso su di un progetto che avrebbe dovuto essere di sistema, attuativo di una legge approvata per giunta a larga maggioranza. Rattrista constatare che, ad oggi, il progetto abbia paradossalmente raccolto consensi presso il mercato dei capitali, mentre abbia subito una incomprensibile opposizione interna. Chi invoca la internazionalizzazione della Repubblica, del mercato e del sistema bancario, deve rimanere coerente con quanto professa".