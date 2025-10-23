In commissione Interni arriva il via libera all’Icee. Ci sarà anche un osservatorio di monitoraggio

Se ne parla ormai da anni, ora l’Icee, l’indicatore della condizione economica equivalente sta prendendo forma a San Marino. La Commissione Affari Costituzionali e Istituzionali, infatti, ha approva con 9 voti favorevoli e 4 astenuti l’esame in sede referente del progetto di legge sull’Indicatore della condizione economica per l’equità. L’Icee, appunto. Durante i lavori sono stati approvati diversi emendamenti governativi e accolte alcune modifiche richieste dalle opposizioni, in particolare sul fronte del ricorso ai decreti delegati al posto dei regolamenti del Congresso di Stato. Tra le principali innovazioni introdotte figurano l’istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio dell’Icee e una fase di applicazione sperimentale. Il segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi ha sottolineato come tali strumenti "permetteranno di rendere la legge dinamica, capace di autocorreggersi nel tempo grazie all’analisi dei dati e alle valutazioni dell’Osservatorio". L’Osservatorio, composto da rappresentanti politici e sociali, avrà il compito di monitorare l’efficacia dell’indicatore e proporre eventuali miglioramenti. È stata inoltre approvata la norma che definisce sanzioni più chiare e trasparenti, con l’indicazione di un minimo e un massimo per ogni violazione. "Sono contento perché è stata una palestra per la maggioranza – dice il seggretario Belluzzi – che sul provvedimento ha lavorato per mesi facendo esercizio di affinamento di un provvedimento che aveva già fatto un percorso. Perché è doveroso anche ringraziare chi ci ha lavorato in precedenza sui due decreti Icee che c’erano che oggi stiamo trasformando invece in legge". "Un passo concreto – dicono dal partito di maggioranza Libera – verso uno stato più vicino alle persone e più attento alla giustizia sociale".