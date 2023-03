In consiglio si parla di sanità

Una riqualificazione e un riassetto funzionale della casa di comunità sanitaria di Santarcangelo. Questo sarà uno dei temi centrali del consiglio comunale clementino, in programma martedì alle 19, in seduta pubblica con modalità mista. Durante la serata verrà illustrata la relazione dell’azienda sanitaria Romagna, con aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori in corso all’ospedale Franchini. In rappresentanza dell’Ausl è prevista la presenza del direttore generale Tiziano Carradori, della direttrice sanitaria Francesca Bravi e della direttrice amministrativa Agostina Aimola, insieme a Mirco Tamagnini (direttore attività socio-sanitarie) ed Enrico Sabatini (direttore progettazione e sviluppo edilizio). Tre gli atti deliberativi all’ordine del giorno, tutti illustrati dall’assessore al bilancio, Emanuele Zangoli, che riguarderanno la modifica dei regolamenti comunali in materia di contributi, altri benefici economici e patrocinio, quello per l’applicazione dell’imposta municipale propria e infine quello per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Mozione per modificare la denominazione della via fittizia per le persone senza dimora.