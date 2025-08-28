"In corso lavori anche per la videosorveglianza"

"La realizzazione di una sala d’attesa per i familiari dei pazienti accolti in Pronto soccorso risponde all’obiettivo di migliorare l’accoglienza, la comunicazione e il supporto alle persone coinvolte nel percorso di cura, in linea con i principi dell’umanizzazione delle cure". È così che guarda al futuro di un reparto chiave dell’ospedale Infermi la dottoressa Tiziana Perin, direttrice del Pronto soccorso di Rimini, che sarà interessato da importanti lavori di ampliamento, tra cui, appunto, la nuova sala d’attesa. "Si tratta di una struttura prefabbricata di poco meno di 50 metri quadrati, dotata di 43 posti a sedere, dieci dei quali destinati ai bambini in un’area apposita". L’intervento "s’inserisce nelle risposte ed impegni che l’azienda sanitaria ha preso con il personale e le istituzioni, in particolare anche in termini di sicurezza – aggiunge Perin – in considerazione dell’elevato numero di accessi che il servizio si trova a dover gestire nel periodo estivo ma non solo, così da prevenire eventuali situazioni di criticità, soprattutto quando più parenti accompagnano lo stesso malato. Contestualmente – conclude la direttrice del pronto soccorso riminese – stanno proseguendo i lavori che attengono gli aspetti legati alle telecamere ed attese. Il costo complessivo stimato per i lavori la Pronto soccorso ammonta a circa 200mila euro".