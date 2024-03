In corteo per sostenere la Palestina. Appuntamento alla stazione

Corteo cittadino per la Palestina. Appuntamento oggi alle 15 nei pressi della stazione ferroviaria. "Sono ormai passati più di 5 mesi da quando l’esercito israeliano ha attaccato la popolazione di Gaza, riducendo la Striscia a un cumulo di detriti in mezzo ai quali più di 2 milioni di persone cercano di sopravvivere – spiegano gli organizzatori – Non c’è motivazione alcuna che possa giustificare tutto ciò.

La distruzione di tutte le infrastrutture sanitarie ed educative, il blocco dei rifornimenti umanitari, la sistematica rappresaglia ai danni dei civili sono azioni criminali che testimoniano le vere intenzioni del governo Netanyahu: rendere Gaza un luogo invivibile per spingere la popolazione ad andare via una volta per tutte dalla sua terra".