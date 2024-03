In crescita le residenze atipiche per i pensionati

I numeri su permessi di soggiorno e residenze sono stati al centro della Commissione Esteri. Al centro la relazione annuale della Gendarmeria sulla concessione dei permessi di soggiorno e il riferimento del Segretario Esteri Beccari. Dalla relazione emerge anche che i permessi di soggiorno concessi dal settembre 2022 al 31 agosto 2023 per soggiorno turistico sono stati 51, per l’istruzione 34, per assistenza 13, per lavoro stagionale 352, per infermieri 2, per docenti 6, per motivi imprenditoriali 31, per esigenze umanitarie 5. Mentre, per le residenze elettive, si è passati dalle tre concesse nel 2021 e nel 2022 a una sola nel 2023. Le residenze atipiche a regime fiscale agevolato nel 2021 sono state 26, 20 nel 2022, 32 nel 2023. Le residenze atipiche pensionati nel 2021 sono state 17, 29 nel 2022 e 58 nel 2023.