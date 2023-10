In curva vince l’ironia. Striscioni e feroci sfottò, ma la delusione è grande

Sono loro la parte bella del derby visto lato mare. Oltre 2.000. Ragazzini accompagnati dai papà, ma anche dai nonni. Giovanissimi a digiuno di derby, insieme chi di battaglie contro i cugini ne ha già vissute parecchie. Ci sono tutti a Cesena e il mare all’ora di pranzo lo salutano dirigendosi verso il ’Manuzzi’ con ogni mezzo possibile. Centinaia di scooter a clacson spiegati partono da Piazzale del Popolo scortati dalle forze dell’ordine. Cantano e percorrono quei 35 chilometri sventolando le sciarpe biancorosse e tenendo le dita incrociate.

Mezz’ora dopo dallo stesso piazzale partono anche quattro pullman. Stessa destinazione, stessa passione. Senza contare chi, Cesena la raggiunge in auto. Per ritrovarsi tutti lì in Curva Ferrovia con abbondante anticipo rispetto al fischio d’inizio. Ci sono striscioni da stendere e coreografie da organizzare. Ed è bella l’attesa, l’ingresso dei giocatori in campo, respirando quell’atmosfera che riappacifica con il calcio. E lo sono pure i primi 25 minuti, quelli che accompagnano al gol del vantaggio di Lamesta. Boato biancorosso che, putroppo, resta l’unico di giornata. Ma, a differenza della squadra in campo, la curva non si disunisce mai. Spettacolare la coreografia che riporta indietro con la memoria. Al 1981. ’Ispirati dalle gesta che ci hanno fatto sognare sventolando i nostri colori combattiamo per trionfare’ le parole che accompagnano la gigantografia della storica rovesciata di Nello Saltutti contro il Milan. Insieme a migliaia di bandierine bianche e rosse. Storia troppo vecchia per essere ricordata dai più giovani. Ma l’idea che una nuova storia possa ricominciare unisce tutti. Giovani e meno giovani. Tutto perfetto in Curva Ferrovia. Meno sul campo. Il Cesena va a valanga, i tifosi continuano a cantare. Gli sfottò sulla piadina, le sciarpe che si alzano al cielo, le bandiere che sventolano. Senza mai fermarsi. Nemmeno quando il Rimini di Raimondi è in ginocchio e ogni coro che arriva dalla Curva Mare è un pizzico di sale sulla ferita aperta. Quel ’meritiamo di più’ finale, con la squadra raccolta sotto la curva racconta l’amarezza di una giornata che sarebbe potuta finire meglio. Ma che resta speciale.

La cornice c’è, Rimini c’è. E lo dimostrano gli applausi di incoraggiamento nel finale. ’Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai’, l’ultimo coro fatto partire dalla Curva Ferrovia. Un segnale di maturità nella giornata in cui quei cinque gol subiti pesano come macigni. Si raccolgono gli striscioni e si torna verso il mare. Il viaggio di ritorno è un po’ più triste rispetto a quello dell’andata. Ma c’è da scommettere che sabato prossimo, anzi già giovedì per la gara di coppa, saranno tutti lì i riminesi, sugli spalti del ’Romeo Neri’ a gridare forza Rimini.