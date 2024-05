In difesa piace Zoboletti

Sciolto il nodo allenatore ora mercato, mercato e ancora mercato. Un mese abbondante per consegnare nelle mani di Antonio Buscè un gruppo magari non completo in tutte le sue parti, ma quasi. Anche perchè il Rimini quest’anno, a differenza della scorsa estate, parte da una base ben definita. Al netto di quelli che, comunque, potranno essere i movimenti di mercato. Perché sono diversi i giocatori biancorossi, tra quelli ancora sotto contratto, che non sono passati inosservati. Colombi, Lamesta e Morra su tutti. Ma chiaramente anche Pietrangeli che già nella sessione invernale, appena qualche mese fa, era dato in partenza. Tanto che prospettare un suo passaggio al Sudtirol già a gennaio scorso. Ora lo scenario è leggermente cambiato. E per il difensore romano potrebbero aprirsi nuove strade, ma probabilmente tutte dovrebbero essere abbastanza lontane da quella che porta a Piazzale del Popolo. Infatti, nel destino di Pietrangeli potrebbe esserci il direttore sportivo Paolo Bravo che sul difensore del Rimini ha messo gli occhi ormai da anni. E se Bravo, bresciano d’origine e riminese d’adozione, dovesse lasciare Bolzano per dirigersi altrove, potrebbe comunque non abbandonare la pista Pietrangeli. Il ds piace al Bari, ma anche al Pisa. Per il centrale, comunque, le porte della serie B sembrano spalancate e il Rimini, con il quale il giocatore appena qualche mese fa ha rinnovato il contratto per altre due stagioni, non opporrebbe resistenza. Restando nel reparto arretrato, il Rimini ha messo nel mirino un promettente terzino destro della Sambenedettese. Il club biancorosso è interessato ad Alessandro Zoboletti (foto), classe 2005, che nella scorsa stagione di Serie D ha giocato 38 gare, condite da 2 gol e 3 assist.

Detto di Pietrangeli, saranno da monitorare piuttosto da vicino Lamesta e Morra. A suon di gol i due attaccanti piemontesi hanno fatto parlare di sé. La B tiene sott’occhio Lamesta, le big di C vanno pazze per Morra. Il Rimini vorrebbe ripartire proprio da loro in zona gol, ma è chiaro che davanti alle sirene di mercato non è sempre facile tapparsi le orecchie.

Ma prima di pensare ai pezzi pregiati, che comunque sono tutti sotto contratto, la dirigenza biancorossa dovrà valutare la posizione, una ad una, di quei giocatori che tra un mese non avranno più appiccicata addosso la maglia a scacchi. In questi giorni sono in corso tutte le valutazioni del caso e ovviamente un peso importante in questo senso avrà anche mister Buscè. Senza dimenticare che, più di una volta anzi un milione di volte, il club ha dichiarato di voler puntare sui giovani. E, allora, rosa alla mano, lì ci sarà tanto lavoro da fare. Possibilmente da subito.