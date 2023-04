In discoteca per spacciare: tre arrestati

Erano pronti a far piovere droga sui clienti delle discoteche in occasione delle festività di Pasquetta, ma sono stati intercettati e arrestati dai carabinieri. Si è conclusa in questo modo la trasferta in Riviera di un terzetto composto da 22enni (un italiano, un italiano di origine tunisina e un egiziano) che nella notte a cavallo tra domenica e lunedì sono stati pizzicati dai militari della compagnia di Riccione all’uscita da una discoteca della Perla Verde. Alla vista delle divise, il trio ha lanciato un involucro fuori dal finestrino dell’auto. La manovra non è però sfuggita agli occhi dei carabinieri, che hanno intimato immediatamente l’alt. Il nervosismo dei giovani ha insospettito i militari, che hanno quindi deciso di perquisirli. Oltre all’involucro lanciato dal finestrino, contenente droga, sono stati rinvenuti 35 grammi di marijuana, nascosti negli slip di uno dei tre, e 20 dosi di cocaina, addosso agli altri due. Per questo motivo nei confronti del terzetto sono scattate le manette. Ieri mattina, difesi dagli avvocati Simona Conti, Tiziana Casali e Mauro Crociati, sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove è stato celebrato il processo per direttissima. Il giudice ieri ha convalidato il fermo, rimettendoli in libertà, in attesa della prossima udienza.