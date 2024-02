In distribuzione il kit per la raccolta porta a porta

Al palazzo comunale di Bellaria Igea Marina, al piano terra, è stato allestito uno sportello temporaneo del servizio rifiuti. Il personale Hera è stato presente per la consegna delle dotazioni del passaggio ‘servizio rifiuti porta a porta’ per tutte le famiglie non presenti al momento della consegna del kit a novembre. La stessa operazione verrà replicata sabato prossimo 3 marzo. "Si ricorda a tutti coloro che non hanno ancora la dotazione . spiegano da Hera – di presentarsi all’ufficio temporaneo con il foglio dell’avviso. Chi usufruirà del servizio, per maggiori informazioni potrà chiamare il numero 0541 340141 o scaricare l’applicazione da telefono ‘Il rifiutologo’ che aiuterà la cittadinanza alla corretta classificazione dei rifiuti".