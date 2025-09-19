In due anni spariranno quaranta tralicci

Attesi da una ventina di anni, a Riccione partono i lavori che porteranno all’interramento della prima linea dell’elettrodotto e all’eliminazione di 40 giganteschi tralicci, installati anche in giardini privati. In vista dell’intervento che, salvo imprevisti, l’amministrazione comunale si prefigge di ultimare nel 2027, mercoledì la società Terna, che gestisce la rete elettrica nazionale, ha cominciato a bonificare i terreni inclusi nel progetto. Si accerta l’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi (a Riccione ritrovati in più occasioni), per garantire la sicurezza del cantiere. Considerato che i circa nove chilometri di vecchie linee aeree saranno sostituiti da sei chilometri di nuovo cavo interrato, le verifiche dureranno alcuni mesi. Poi, dai primi del prossimo anno, via libera al nuovo tracciato nel sottosuolo, che in prevalenza si dipana su strada. Come ricorda l’amministrazione "si parte dalla nuova stazione elettrica in viale Giovanni da Verrazzano, per poi proseguire lungo la Flaminia e i viali Sardegna, Toscana e Berlinguer, fino ad arrivare alla cabina primaria in viale Empoli".

La seconda linea partirà sempre dalla stessa stazione elettrica, attraversato il parco di viale Ortona proseguirà lungo i viali Caprera, Sardegna, Ascoli Piceno e Tirreno. Superata l’autostrada, proseguirà su terreno agricolo parallelamente all’A14. Imboccherà quindi viale Pennabilli e, attraversate le rotatorie di viale Montefeltro, scorrerà lungo i viali Colombarina, Vivaldi e della Repubblica, fino a raggiungere il nuovo sostegno di transizione aereo/cavo nella frazione di Sant’Andrea in Besanigo, nel comune di Coriano. Come previsto dal progetto, per l’occasione verrà rinnovata la stazione elettrica attiva in viale Giovanni Da Verrazzano: qui, come annuncia il Comune, "sarà installato un impianto blindato che permetterà d’integrare l’infrastruttura, senza occupare ulteriori superfici. Tirano un sospiro di sollievo i residenti che vivono all’ombra dei tralicci. Parlano di "giorno storico per Riccione" la sindaca Daniela Angelini e gli assessori ai Lavori pubblici, Simone Imola, e all’Ambiente, Christian Andruccioli. "Prende finalmente il via un progetto di riqualificazione strategico e di grande impatto per la nostra comunità, era atteso da vent’anni – esclamano –. L’eliminazione dei tralicci, oltre a migliorare la qualità del nostro paesaggio, segna un passo concreto verso una città più sicura e moderna. Dimostra che con un lavoro di squadra e un dialogo costruttivo, anche i progetti più complessi possono diventare realtà". Da qui l’impegno a lavorare in stretto contatto con Terna "per garantire che le opere procedano nel rispetto dei tempi e col minor disagio possibile per i residenti".

Nives Concolino