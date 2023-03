In duemila per il Campo lavoro Il vescovo: "Donare è un dovere"

Duemila volontari coinvolti, oltre 170mila euro raccolti lo scorso anno per quindici progetti finanziati in 11 Paesi. Sono i numeri del Campo lavoro missionario che torna sabato e domenica. "Un’iniziativa di cui avevo già sentito parlare a livello nazionale - premette il Vescovo Nicolò Anselmi -. Ne sono orgoglioso e dovremmo comunicare questa esperienza al Papa, sarebbe bello e importante farlo". Intanto i sette centri raccolta in provincia si stanno attrezzando per la due giorni del fine settimana. Ma sarebbe riduttivo pensare solo ad alcuni giorni di lavoro visto che per curare la macchina organizzativa serve un anno intero precisa Gabriele Valentini, presidente dell’associazione Campo lavoro. "Quest’anno è stato bello e importante anche il coinvolgimento delle scuole, cosa che ha permesso di raggiungere con il progetto ‘Fatti sentire’ 8mila studenti di materne ed elementari". Il Campo lavoro missionario è una iniziativa tesa a raccogliere quante più risorse possibile per aiutare le missioni nel mondo. E’ possibile portare nelle sedi in provincia del Campo, indumenti, calzature, libri, elettrodomestici, metalli, carta, oggetti per la casa, giocattoli ed anche biciclette, ma non mobili, legname, vetro, materassi e frigoriferi. Nei mercatini sarà possibile acquistare gli oggetti, fare una propria offerta, altrimenti i materiali riciclabili verranno acquisiti e inviati al riciclo. "E’ bello coinvolgere le persone divertendosi e al medesimo tempo invitando alla riflessione - prosegue monsignor Anselmi -. Donare ha a che fare con la felicità. Credo che noi tutti siamo molto fortunati a vivere in questo pezzo di mondo. E’ certamente importante essere attenti a non sprecare, ma penso anche che donare sia un dovere e non solo un gesto di bontà, verso chi è meno fortunato di noi nel mondo. E’ un nostro dovere aiutarli e non lasciare che le difficoltà li strappino alle loro realtà". Il campo lavoro missionario lo scorso anno ha raccolto 174mila euro con i quali sono stati sovvenzionati 15 progetti dalla Tanzania al Venezuela, da Kenya e Zimbawe alla Moldavia, e ancora in Paraguay, Camerun, Albania e la stessa Caritas diocesana che ha potuto utilizzare 10mila euro per il sostegno di famiglie riminesi in difficoltà.

I centri per la raccolta sparsi in provincia sono sette: l’ex mercato ortofrutticolo a Rimini; la parrocchia Cristo Re; l’area luna park a Riccione, viale Vespucci; area Campana in viale Marini a Santarcangelo; Piazzale Vecchia chiesa a Villa Verucchio; parrocchia Santa Margherita a Bellaria; raccolta porta a porta a Cattolica, telefono 338-3160142 o 339-3114130.

Andrea Oliva