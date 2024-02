In estate scocca l’ora di Deejay Time

Deejay Time Celebration sara in data unica in Riviera il 10 agosto a Cattolica, con una serata storica sulla dance anni Novanta all’arena della Regina. Ad annunciarlo è la Pulp Concerti. Vendita dei biglietti aperta da oggi su Ticketone, così come quella per il concerto di Annalisa in programma il 6 luglio. Questi i primi big attesi a Cattolica, assieme a Gemitaiz (9 agosto).

Dopo il successo della data sold out del 3 febbraio al Forum di Milano, dunque, Deejay Time – il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance – ha annunciato le prime date estive del Deejay Time Celebration, tra cui appunto quella di Cattolica. L’evento porterà in Riviera uno show unico, trasportando il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.

I protagonisti del Deejay Time – da Albertino a Fargetta – sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.