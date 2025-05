In estate si ferma il cantiere, riapre la passeggiata sul porto canale

Gli operai lasciano viale Parini, e al porto apre una nuova passeggiata lungo il Canale. Ma "i lavori non sono affatto conclusi. Siamo alle solite - contesta Stefano Paolini consigliere di Fratelli d’Italia -. La città apparirà un cantiere a cielo aperto per i turisti. In viale Parini avremo un pavimento di cemento per tutta l’estate, ed è questo ciò che ricorderanno i nostri turisti".

Dopo avere completato il tratto lungo il canale sul lato di viale Bellini durante la scorsa estate, non accadrà la medesima cosa su viale Parini. In questo caso, infatti, è stato completato solo il primo stralcio dei lavori. Per terminare il cantiere si procederà in ottobre. In altri termini la pavimentazione della nuova passeggiata non è stata ancora posata. Ciò nonostante, quella che in municipio chiamano "la nuova promenade in uno dei luoghi più suggestivi della Perla verde" verrà inaugurata oggi. Mancano ancora le panchine che arriveranno entro il mese di giugno, assicurano dall’amministrazione. "La prima fase dei lavori - spiegano dal municipio -, che si è svolta lo scorso autunno, si è concentrata sulla costruzione di un muretto di contenimento, progettato per fronteggiare le piene duecentennali, come previsto dalle indicazioni tecniche della Regione. Questo intervento ha lo scopo di risolvere le criticità idrauliche dell’area. La costruzione del muretto è stata propedeutica alla realizzazione della nuova passeggiata". Per l’estate il colpo d’occhio della nuova passeggiata rimarrà così. Poi, in ottobre, partirà il secondo stralcio dei lavori, "che completerà il progetto di riqualificazione del porto, con la posa della pavimentazione e la costruzione di una gradinata inserita in maniera armoniosa nel nuovo contesto architettonico, con un affaccio suggestivo sulla passeggiata e sul porto canale. Il percorso pedonale sarà separato dalla strada da una fascia verde, creando un ambiente protetto, accogliente e ben illuminato".

L’andamento del cantiere non soddisfa Fratelli d’Italia, che mette in fila i cantieri aperti in città. "Questa estate i turisti vedranno una colata di cemento dove camminare. Purtroppo non è un caso isolato. A poca distanza è in alto mare il cantiere per realizzare i nuovi marciapiedi sul lato mare di viale d’Annunzio. Anche qui disagi e un colpo d’occhio tutt’altro che bello per chi arriverà negli alberghi e attività della zona. Per non parlare della nuova passeggiata sul lungomare a sud. Anche qui un cantiere per i nostri clienti estivi. A questo punto attendiamo il primo breve tratto di viale Ceccarini, che pare ormai ultimato, almeno questo".

a.ol.