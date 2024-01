In fiamme capanno degli attrezzi

Erano le 22.40 circa quando la serata di Sant’Agata Feltria è stata scossa dalle fiamme, quelle scaturitesi all’interno di un capannone sulla strada Perticara, al cui interno si trovavano un escavatore e altri attrezzi, alcuni motorizzati, e materiale per la ristrutturazione della casa adiacente. Non è ancora chiaro cosa sia stato a scatenare l’incendio, che comunque sarebbe di origine accidentale, che in poco tempo ha gravemente danneggiato l’interno del capanno e la struttura metallica. Tanto che i vigili del fuoco, intervenuti con due unità del distaccamento di Novafeltria, hanno diffidato dall’ingresso nel capanno sino al completo ripristino della sicurezza a seguito dell’incendio domato dopo alcune ore.