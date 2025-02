In fiamme il furgone di un corriere a Galazzano . Danni a un edificio e a un altro mezzo parcheggiato

A dare l’allarme è stato proprio il conducente del furgone. Si è accorto immediatamente dopo aver effettuato un ritiro merce, erano circa le 15 di ieri pomeriggio, che il suo mezzo stava andando a fuoco. Un brutto incendio quello scoppiato ieri in Strada Cardio a Galazzano. Ma la velocità del corriere nel dare l’allarme e il tempestivo intervento della squadra anticendio della Polizia Civile ha scongiurato il peggio. Nessun ferito, ma molti danni al mezzo e anche a un altro furgone che si trovava parteggiato nei paraggi. E pure la passerella che collega i piani superiore dello stabile in Strada Cardio ha subito dei danni.

Sul posto gli uomini della Polizia Civile sono intervenuti con due messi, un’autopompa e un pick-up. In poco tempo sono riusciti a domare le fiamme limitando così i danni. Ma la parte anteriore del furgone dal quale sono scaturite le fiamme è andata completamente distrutta. Nessun altro mezzo è stato coinvolto e questo grazie alla prontezza degli operai e degli impiegati che in quel momento si trovavano in quell’edificio. Sono stati loro a proteggere dal rogo, spostandole, alcune auto parcheggiate vicino al furgone. Ora starà agli agenti indagare sulle cause che hanno scatenato nel giro di pochi istanti l’incendio. Gli uomini della Polizia Civile sul posto hanno effettuato tutti i rilievi del caso e le indagini sono naturalmente ancora in corso.