In fiamme il locale del rocker : "Bruciate anche le chitarre". Il paese fa una colletta per lui

(Rimini)

Il cellulare che squilla, nel cuore della notte. "Al telefono c’era mio figlio. Mi ha detto: vieni, presto, è successo un disastro. Il ristorante sta andando a fuoco". La corsa con il cuore in gola, fino al parco De André di Villa Verucchio. Lì un’immagine che Filippo Malatesta, 56 anni, non dimenticherà mai: il Kiosko Il Vincanto, il locale aperto una decina di anni fa insieme alla moglie, divorato dalle lingue di fuoco. Tra domenica e lunedì, un rogo divampato in circostanze misteriose (e sulle quali stanno ancora indagando i carabinieri coordinati dalla Procura di Rimini) ha spazzato via il ‘regno’ del cantautore riminese, enfant prodige del pop-rock italiano a cavallo degli anni Novanta, oggi attivo anche come imprenditore e organizzatore di eventi: quel pub in mezzo al verde che era diventato un luogo di ritrovo per tutta la comunità di Villa. Dopo un successo travolgente e fulminante, esploso con il primo disco La figlia del re, dopo le ospitate al Roxy Bar di Red Ronnie e al Canzoniere delle estate, dopo i concerti in tutta Italia, un locale tutto suo, dove fare musica dal vivo e portare in tavola la buona cucina romagnola. Il fuoco lo ha ridotto in cenere nel giro di poche ore, forse – questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti – per mano di qualcuno che poteva avere motivi di risentimento o astio verso Malatesta. Ma il rocker – all’anagrafe Filippo Baschetti, una carriera ultratrennale alle spalle, sei album all’attivo e dei trascorsi anche da assessore del Comune di Verucchio – ha trovato l’inattesa solidarietà dei concittadini.

Malatesta, cos’è rimasto del locale?

"Nulla. Soltanto un buco nero pieno di macerie e detriti. Il fuoco si è portato via tutto. Non si sono salvate neppure le forchette".

Anche i suoi strumenti?

"Sì. Mixer, amplificatori: tutto distrutto. E poi le chitarre. Erano con me da una vita, delle compagne di viaggio inseparabili, ci ero affezionato".

Ora che succede?

"Cerchiamo di riprenderci dallo choc, ma non è facile. La rabbia è tanta, troppa. Al Kiosko ci stavamo preparando per l’estate. Avevamo in programma serate di musica dal vivo, cene a tema, aperitivi. Noi però non gettiamo la spugna".

Il Kiosko tornerà?

"Ci stiamo guardando attorno per cercare, insieme al Comune, delle soluzioni temporanee in vista dell’estate".

I cittadini di Verucchio hanno organizzato una raccolta di fondi per aiutarvi a ripartire. È già stato superato il traguardo dei 30mila euro. Stupito da tutta questa solidarietà?

"Riconoscente. Questo è il termine giusto. Sa una cosa?"

Cosa?

"Mi sto accorgendo solo ora di quanto il locale fosse diventato importante per la comunità. Era un luogo di ritrovo per famiglie e per i giovani. Uno dei pochi ristoranti della zona specializzati in cucina gluten free. Non mancava nulla. La musica dal vivo, i giochi per i bambini, la buona cucina. Pensi che l’altra mattina ho visto addirittura delle persone in lacrime. Questa cosa mi ha commosso".

Che idea si è fatto dell’incendio? Forse una vendetta o una ritorsione?

"Non voglio entrare nel merito. I carabinieri stanno indagando, è compito loro chiarire le cose".

Come ha fatto un rocker come lei a finire alla guida di un ristorante?

"Nella mia carriera, ho suonato in centinaia e centinaia di locali. Da ognuno di essi, ho rubato qualcosa, un’idea, una suggestione, pian piano ho assimilato il mestiere. In passato, con la mia famiglia, abbiamo gestito anche l’osteria Vincanto".

Si è stancato di fare musica?

"Per niente, anzi. Continuo a esibirmi, e mi diverto tantissimo. Con la mia band, abbiamo messo in piedi un bel tributo agli U2 e anche per l’estate abbiamo già alcune date in programma. I fan continuano a seguirci: non parlo solo di ‘coetanei’, ma anche delle nuove generazioni".

L’ultimo album?

"Nel 2020, durante la pandemia. Chissà... magari da questa esperienza potrebbe arrivare l’ispirazione per tornare a produrre".

Intanto?

"Intanto pensiamo al Kiosko. Torneremo a cantare tutti insieme. I miei fratelli mi hanno regalato una chitarra e un microfono bellissimi... da qualche parte bisogna pur cominciare".