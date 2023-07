In fiamme le ’Caramelle del West’

E’ caccia al piromane dell’Isola dei Platani di Bellaria. Ad andare a fuoco ieri mattina poco dopo le cinque una delle vetrine in legno del negozio ‘Caramelle del West’ nella zona nord del salotto bellariese. I vigili del fuco, intervenuti in via Paolo Guidi dopo una segnalazione che aveva fatto scattare l’allarme, hanno spento nel giro di pochi minuti le fiamme che comunque hanno mandato in frantumi una vetrata e danneggiato il bordo in legno di una delle vetrine. Fortunatamente il rogo è stato circoscritto prima che potesse estendersi ulteriormente e i danni registrati si sono limitati a quelli riportati dalla vetrina del negozio. Danni che avrebbero potuto essere maggiori tenuto conto che tutta la facciata del negozio è in legno, anche con rischi seri per le persone che abitano subito sopra all’immobile. Una volta estinte le fiamme, l’allarme è cessato e i vigili del fuoco hanno reso l’area nuovamente sicura. Si tratta del secondo caso in pochi giorni sempre nella stessa zona. Un tentativo d’incendio ha infatti interessato nella notte tra martedi e mercoledi scorsi, sempre nello stesso orario, una delle finestre sul retro (lato ferrovia) di un bar della zona, confinante col negozio danneggiato ieri mattina. Danni in questo caso ridotti visto che ad andare in frantumi è stato il vetro di uno dei lucernari del bagno e che le fiamme non hanno attecchito limitandosi a qualche bruciatura intorno al finestrino.

La situazione preoccupa non poco gli esercenti della zona che con la stagione turistica in pieno svolgimento temono che danni maggiori possano compromettere la loro attività. Resta da vedere se le telecamere della polizia municipale possono aver visto qualche movimento sospetto in zona. A quell’ora non devono essere molte infatti le persone che si muovono nell’Isola. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Bellaria, che hanno dato avvio agli accertamenti per la ricostruzione di quanto accaduto, anche attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza. La dinamica dell’episodio potrebbe far pensare ad un atto vandalico, anche se nessuna ipotesi al momento viene esclusa dai militari dell’Arma. Il titolare del negozio ha presentato denuncia a carico di ignoti. In passato non si sarebbero mai verificati episodi analoghi a carico del negozio che è stato inaugurato nel 2020. Si cercano anche eventuali testimoni che potrebbero aver visto dei movimenti sospetti attorno al punto vendita o avere elementi utili alle indagini da condividere.