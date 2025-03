In fiera debutta Mir. Il futuro scende in campo dalle discoteche al Var

Dalla radiocronaca anni ‘50 agli indimenticabili programmi televisivi che hanno portato il calcio nelle case delle famiglie, come 90° minuto e La domenica sportiva fino ad arrivare al broadcasting 2.0 ad alto contenuto tecnologico. Il modo di raccontare lo sport più amato dagli italiani si è evoluto nel corso degli anni e ora guarda al futuro con nuove prospettive. Se n’è parlato ieri alla Fiera di Rimini nel corso del talk inaugurale che ha dato ufficialmente il via al Mir – Multimedia Integration Expo - la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata all’audiovisivo e all’intrattenimento, in programma fino a martedì.

Una vetrina per professionisti e aziende, con un’anteprima delle novità nei settori audio, video, sound e lighting. "Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi" è stato il titolo dell’incontro che ha visto protagonista Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A. L’evento si è aperto con il saluto istituzionale del presidente di Ieg, Maurizio Ermeti: "Con otto padiglioni, oltre 40mila metri quadrati di area espositiva e oltre 200 brand espositori, Mir è l’occasione privilegiata per scoprire le tecnologie che rivoluzionano l’universo dell’intrattenimento, con il calcio che è uno degli esempi più significativi di come l’innovazione possa migliorare l’esperienza per produttori e consumatori".

Successivamente, la parola è passata a Luigi De Siervo che, intervistato dalla giornalista Valeria Ciardiello, ha sottolineato: "La tecnologia sta trasformando il calcio e l’Italia è stata pioniera a livello internazionale con l’introduzione del Var, del fuorigioco semiautomatico e della gol line technology investendo in soluzioni innovative. Questi progressi migliorano la trasparenza e l’interazione con il pubblico, con l’innovazione tecnologica che sta allargando sempre più le opportunità di ricavo commerciale".

Ma Mir vuol dire anche musica: oltre alla più grande esposizione di consolle mai realizzata in Italia, tra i momenti salienti dell’appuntamento fieristico di riferimento per dj, discoteche e producer, spicca il Demolition Panel, che offrirà ai giovani produttori l’opportunità di presentare le proprie creazioni a una giuria di esperti del settore, tra cui Albertino, Big Fish, Andro dei Negramaro, Roberto Intrallazzi e tanti altri. Da Rimini a Riccione per il party ufficiale dell’edizione 2025 del Mir: appuntamento questa sera al Peter Pan per fare il pieno di divertimento in pista.