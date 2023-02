In Fiera più di 600 espositori per quattro giorni a tutta birra

In Fiera 60mila metri quadrati di esposizione, con 600 brand presenti per quattro giorni a tutta birra. Torna l’evento di Ieg, Beer&Food Attraction che sarà affiancato da BBTech expo, salone delle tecnologie e materie prime per birre e bevande. Questa mattina i cancelli del complesso fieristico apriranno le porte con la cerimonia inaugurale che si svolgerà all’Horeca arena nel padiglione C3. Per l’occasione sarà presente il presidente di Ieg Lorenzo Cagnoni, l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli, Alfredo Patolongo presidente Assobirra, Vittorio Ferraris per Unionbirrai e altri rappresentanti del settore.

L’ottava edizione della fiera sarà ancor più ricca di novità rispetto a quelle che l’hanno preceduta. Un vero spettacolo certificato dai numeri. Oltre alla superficie espositiva e alle centinaia di brand presenti, Beer&Food Attraction rappresenta una vetrina internazionale che vedrà la partecipazione di 114 buyer provenienti da ben 36 Paesi. Le delegazioni più numerose provengono da Spagna, Gran Bretagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Israele e Svezia. Tanti gli eventi e le occasioni di approfondimento nei quattro giorni della manifestazione. In totale saranno ben 70 le ore di eventi sommando tavole rotonde, masterclass, premiazioni, e presentazioni. Poi ci saranno le dimostrazioni ai fornelli che occuperanno altre 135 ore di concorsi e competizioni internazionali tra chef.

Numeri importanti che fanno il paio con quelli che certificano l’importanza del settore nella vita di tutti i giorni. Il 68% degli italiani, infatti, consuma birra in moto regolare e non occasionale. Di questi uno su dieci lo fa tutti i giorni, mentre il 43%, 2 o 3 volte a settimana. Ogni anno nel paese si consumano 2 miliardi di litri di birra, il che equivale a 35 litri per ogni persona. L’industria del settore è importante anche perché vede la presenza di tanti microbirrifici, più di mille con una crescita di oltre il 40% in appena due anni. Un mondo che dà lavoro a ben 5.200 in modo diretto e stabile.