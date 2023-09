In fila per entrare al nido: "Avremo 60 posti in piùmaggiore attenzione ai lattanti"

Aumenta il numero dei posti nei nidi. Provengono per lo più da strutture private, poi si vanno ad aggiungere quelli ricavati dal Comune. A conti fatti saranno una sessantina i posti in più da sommare alla maggiore attenzione data ai lattanti. "Crediamo che attivare sezioni per lattanti – spiega la vicesindaca con delega alla scuola, Chiara Bellini – sia importante per favorire le donne nel percorso lavorativo". Il Comune inoltre acquisirà ulteriori 5 posti per i lattanti che verranno assegnati per lo scorrimento della graduatoria nel mese di ottobre.

Il taglio netto delle rette con l’operazione ‘al nido a costo zero’ ha portato a un aumento considerevole delle domande. La lista di attesa cresce, ma questo ha anche reso possibile la crescita del settore privato spinto dalla domanda di posti. Nel corso degli ultimi 12 mesi hanno aperto nuovi nidi privati ed oggi, rispetto ad un anno fa, saranno circa 60, complessivamente, i posti in più attivati per l’anno scolastico in partenza. Citando alcuni esempi sono nati due nuovi nidi privati oltre alla riconversione a nido di alcune scuole per l’infanzia private. Inoltre sono aumentati tutti i posti nelle strutture private per un totale di circa 40 posti in più. La gratuità del servizio ha fatto decollare la domanda mentre sta diminuendo la richiesta di posti alla materna, il che sta portando anche a una riconversione degli spazi.

A chiedere più posti al nido e un nuovo metodo di assegnazione dei medesimi era stato un gruppo di mamme attraverso una petizione. "Ne è nato un confronto stimolante con le mamme – riprende la vicesindaca –. È importante confrontarsi perché le stesse famiglie possono avere intuizioni importanti su come migliorare il servizio. Il tavolo instaurato con i genitori sta procedendo in maniera positiva".

Ed ecco un po’ di numeri circoscritti al comune di Rimini. Saranno 923 i bimbi ad iniziare l’anno nei nidi del sistema pubblicoprivato riminese nella fascia 0-3 anni, mentre saranno 2.817 gli alunni più grandi che passeranno alla scuola per l’infanzia fino ai 6 anni. Nelle primarie si sederanno al banco 5.260 bambini a partire da venerdì. Salendo di età, alle medie si presenteranno 2.727 studenti. Alle superiori i primi numeri emersi, ancora non ufficiali, parlano di una popolazione studentesca che dovrebbe superare i 12mila tra ragazzi e ragazze. In tutto circa 24mila studenti riminesi.

Andrea Oliva