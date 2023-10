In fuga dai missili : "È stato un inferno. Chiusi per ore nel rifugio mentre Hamas attaccava"

Sono fuggiti da Israele col cuore in gola, mentre Hamas lanciava una pioggia di missili. È finita così, nella paura, la vacanza che l’avvocato Giancarlo Pasini, già assessore al turismo di Riccione, e la moglie Letizia Bordoni si erano concessi la scorsa settimana, in concomitanza con il loro anniversario di matrimonio. Rimasti per due ore in un rifugio dell’aeroporto di Tel Aviv, sono riusciti a prendere l’ultimo volo diretto a Bologna. Ora sono a casa, ma quegli attimi di terrore sono ancora impressi nei loro occhi.

Pasini, ci racconta come avete passato quei momenti drammatici?

"Eravamo a Gerusalemme, dove avevamo vissuto cinque giorni stupendi, anche perché c’era la festa del Sukkot, una delle tre feste di pellegrinaggio prescritte dalla Torah. C’era tanta gente in strada, famiglie coi bambini... Era tutto tranquillo e sicuro. Sabato dovevamo tornare a casa con l’aereo in partenza per Bologna alle 13, per cui eravamo in attesa dell’auto che doveva venirci a prendere alle 8. Al suo arrivo l’autista ci ha sollecitato a fare in fretta, perché stavano arrivando notizie sul lancio di numerosi razzi. Pensava ai suoi 4 figli, voleva tornare a casa. Eravamo a Gerusalemme, lungo l’autostrada per Tel Aviv non c’era nessuno".

Siete però riusciti a raggiungere l’aeroporto?

"Si, ma appena arrivati abbiamo avvertito le prime esplosioni della contraerea. Hanno cominciato a piovere missili e a suonare le sirene, mentre arrivava la polizia. Gli uomini della sicurezza ci hanno fatto sdraiare a terra e lasciare i bagagli sul posto. Noi, gli unici italiani, e altri passeggeri diretti altrove, un centinaio in tutto, siamo stati messi al riparo in un rifugio, dove ci hanno tenuto chiusi per un paio di ore. In quel trambusto abbiamo perso anche una valigia che speriamo venga ritrovata".

Cosa avete provato? Avete temuto per le vostre vite?

"Abbiamo solo pensato a come tornare a casa, a cosa fare nel caso in cui l’aereo non fosse partito. Mia moglie Letizia era spaventatissima".

Poi cos’è successo?

"Ci hanno fatto fare le operazioni d’imbarco e siamo saliti finalmente sull’aereo, dove siamo rimasti bloccati per altre due ore, perché lo spazio aereo era stato chiuso. Poi, anche se in ritardo siamo riusciti ad arrivare all’aeroporto di Bologna".

Un vero incubo.

"È stata un’esperienza drammatica, non ci eravamo mai trovati in una zona di guerra. C’era gente che si disperava e piangeva, compreso mia moglie, consolata dagli addetti dell’aeroporto che ci hanno poi indicato i corridoi da percorrere, come da protocollo. Arrivati a Bologna abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo: dopo la nostra partenza è stato bloccato tutto. Noi siamo stati fortunati, perché siamo partiti presto, altrimenti non saremmo riusciti a prendere l’aereo e a tornare. Una volta a casa, dai nostri amici a Gerusalemme abbiamo saputo che ci sono state centinaia di morti".

Perché vi trovavate a Gerusalemme?

"Come in altre occasioni eravamo andati a trovare i nostri amici frati. E avevamo scelto di festeggiare il nostro 54esimo anniversario di matrimonio in Terra santa il 4 ottobre, giorno in cui si celebra il transito di San Francesco con vescovo, cardinali e nunzio apostolico. In concomitanza c’era la festa ebraica. Forse per questo Hamas ha pensato di attaccare quel giono".