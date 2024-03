In fuga dai vigili. Cinese ai domiciliari

Disposti gli arresti domiciliari per il 35enne cinese protagonista – nella notte tra venerdì e sabato scorso – di una rocambolesca fuga dalle pattuglie della polizia locale che lo avevano fermato per sottoporlo all’etilometro. Un inseguimento proseguito per circa tre chilometri lungo i viali delle Regine e culminato quando l’auto del cinese, una Jeep Renegade rossa, si è andata a schiantare contro l’ingresso dell’i-Suite hotel. Ieri mattina nuova udienza del processo a carico dello straniero, dopo la richiesta dei termini a difesa che era stata avanzata dall’avvocato che lo difende, Luigia Sagliocca. La misura a carico del 35enne, che si trovava detenuto in carcere a seguito dell’arresto compiuto dagli agenti della polizia locale, è stata attenuata nei domiciliari. Il cinese, che non ha potuto fare rientro nel suo paese natale, dovrà quindi attendere chiuso in un hotel la prossima udienza, fissata per il 21 marzo. Migliorano nel frattempo le condizioni di salute delle tre persone (il conducente di un monopattino, un’automobilista e una ragazza cinese) rimaste ferite a seguito degli scontri con la Jeep.