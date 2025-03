In fuga dai vigili con l’auto rubata. Folle inseguimento in zona Aquafan

Inseguimento nella notte, con i ladri che sono riusciti a far perdere le proprie tracce scappando a piedi nei campi dopo avere abbandonato l’auto rubata. A notare il veicolo era stato, nella serata di martedì, un equipaggio della polizia locale di Riccione. La Fiat Punto si trovava all’altezza dello svincolo con il casello autostradale e puntava verso la città. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma chi era alla guida non si è fermato ed anzi ha accelerato cercando di seminare la municipale puntando sulla zona collinare dove si trova l’Aquafan. A quell’ora non c’era traffico e gli agenti hanno deciso che c’erano le sufficienti condizioni di sicurezza per inseguire la Punto. Mentre i lampeggianti illuminavano la strada, sono stati contattati anche i carabinieri che si sono messi a inseguire il veicolo sospetto. La Punto ha cercato di far perdere le proprie tracce dirigendosi nella zona di Scacciano. Infine chi era a bordo ha preferito mollare la macchina sulla strada dandosi alla macchia nei campi nella notte. L’auto ritrovata dagli agenti risultava rubata nella provincia di Ancona e aveva targhe appartenenti a un altro veicolo, anche queste rubate. Nel corso della perquisizione dell’auto è stato trovato all’interno perfino un machete, sequestrato dagli agenti.