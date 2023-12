In fuga dalla guerra: 70 alunni ucraini esonerati dalle rette

Niente rette scolastiche per oltre 70 minori ucraini provenienti da zone di guerra. Il Comune ha finanziato la spesa di esonero per il periodo da gennaio a giugno 2023, per un importo di circa 11mila euro. I minori beneficiari frequentano scuole d’infanzia ed elementari. "L’esenzione – commenta Chiara Bellini, vicesindaca con delega alla scuola – è stata un importante tassello per sostenere le giovani e i giovani ucraini che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese a causa del dramma del conflitto bellico. In questo modo abbiamo voluto garantire loro la possibilità di continuare a costruirsi un futuro, così come dovrebbe essere diritto di ogni ragazza e ragazzo. Un futuro che non può prescindere dalla formazione e dallo studio, quali veicoli fondamentali di crescita personale e integrazione".