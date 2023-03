In fuga dalle bombe diventa un campione

Dima parla poco, di italiano ha imparato solo alcune parole, ma quando sale sul tatami per la competizione sa come farsi capire. Ha appena quindici anni, il suo nome per esteso è Halich Dmytro e ama il judo. È arrivato a Riccione un anno fa. Quando in Ucraina hanno iniziato a cadere le bombe, la mamma ha preso quanto poteva e lo ha portato via. "Ricordo che ci contattarono nel mese di marzo, la guerra era scoppiata da poco e ci chiesero se potevamo far allenare un ragazzino profugo – racconta Giuseppe Longo, il maestro del settore Judo in Polisportiva –. I suoi genitori avevano dei contatti qui in riviera e allo scoppio del conflitto sono partiti. Dima è arrivato qui mettendo nella borsa le sue due tute judogi e poco altro". Da quel momento ha iniziato ad allenarsi con gli altri ragazzi del Judo Riccione, e con il tempo ha iniziato a prendere parte alle competizioni. Nel fine settimana scorso Dima ha gareggiato a Taranto in occasione della prima finale nazionale cadetti A2. Un appuntamento importante che poteva essere il trampolino di lancio per la finale categoria A1 del campionato nazionale che si terrà a Ostia in aprile.

Dima quell’occasione se l’è presa. Ha superato sei incontri piazzando un punto dietro l’altro, lavorando di astuzia e strategia, senza subire alcun punto. Dima ha dominato, mettendo un altro mattone per costruire il suo sogno. Dopo avere vinto non si è lasciato andare a festeggiamenti po grida liberatorie. "È sempre concentrato, non esulta – racconta Longo –, è molto misurato e riservato. Vuole tornare nel suo Paese tant’è che non va a scuola a Riccione, ma frequenta la scuola on-line. Di italiano ha imparato pochissime parole, ma negli allenamenti ha legato con Bruno". Bruno di cognome fa Karamba Badiane, è un diciassettenne senegalese arrivato diversi mesi fa a Riccione. Si allena con il settore Judo ed è bravo tanto da vincere il campionato nazionale nel suo Paese. "Si allenano spesso assieme – riprende il Maestro – uno parla un po’ l’inglese, Bruno il francese, faccio fatica a comprendere come si capiscano, ma sono molto affiatati". Intanto Dima pensa al suo Paese e le sfide future. Si sta mettendo in mostra e il periodo che sta trascorrendo a Riccione potrebbe essere fondamentale per coltivare il suo sogno sportivo in Ucraina quando le bombe non cadranno più. "Non può gareggiare con i colori italiani, ma potrebbe farlo con quelli ucraini. Quello che stiamo cercando di fare è mostrare alla federazione ucraina i progressi e i risultati che Dima sta raggiungendo così che in futuro possa partecipare alle competizione con loro".

Andrea Oliva