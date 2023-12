In funzione il distributore aperto 24 ore su 24 e con il farmacista in collegamento video

Dopo giorni e giorni di lavoro, è operativa la parafarmacia self-service di Città. Il distributore di medicinali aperto 24 ore su 24 è in funzione da alcuni giorni. "Un’apparecchiatura innovativa – ricordano dall’Iss – capace di ospitare fino a circa 70 diverse tipologie di prodotto, dotata di menù multilingue e di un monitor con collegamento video al farmacista di turno con reperibilità. Il servizio principale garantito dal tele-consulto e dalla tele-assistenza è la vendita di prodotti para-farmaceutici, vera novità anche rispetto al vicino territorio italiano". "Desidero ringraziare il direttore amministrativo Forcellini per il risultato raggiunto e reso operativo e il dottor Riccardi per averlo seguito dal punto di vista progettuale e gestionale – dice il direttore generale dell’Iss, Francesco Bevere – Questa innovazione consentirà ai residenti e ai turisti, di avere a portata di mano farmaci e consulenze professionali, fruibili nel corso delle 24 ore, anche nei giorni festivi, grazie alla collaborazione dei farmacisti in servizio attraverso il collegamento telematico". E, intanto, è notizia di questi giorni l’apertura tutti i pomeriggi per la farmacia di Gualdicciolo, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19.30.