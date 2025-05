In Germania l’omaggio a Guerra nell’anniversario della Liberazione

La città tedesca di Troisdorf celebra la Liberazione con un evento dedicato al poeta santarcangiolese Tonino Guerra. Il maestro romagnolo, durante la prigionia nel campo di concentramento a una ventina di chilometri da Colonia, nel periodo della Seconda guerra mondiale, iniziò a comporre i suoi primi versi in dialetto romagnolo. Nel ricco programma dell’80° anniversario della Liberazione, che in Germania viene celebrata l’8 maggio, domani la città tedesca dedicherà un’iniziativa al poeta Tonino Guerra: alle 18, alla Casa d’Arte in Mülheimer Strasse 23, Tonino Guerra sarà omaggiato con lo spettacolo ‘Scheuer Vogel Traum’ (Sogno di un uccello timido, ndr), che avrà per protagonista l’attore santarcangiolese Marco Giorgi.

"Leggerò dodici poesie e due racconti di Tonino – commenta l’artista –, versi con cui ha affrontato l’orrore e la prigionia, mentre gli artisti tedeschi Karin Pfammatter e Oliver Reinhard interagiranno con me sul palco traducendo le mie parole per il pubblico. Già ieri abbiamo presentato lo spettacolo alle scuole locali la mattina e c’è stata una piccola anteprima che è piaciuta molto". Il legame di Troisdorf con Tonino Guerra, rinnovato con questa recente iniziativa, è in realtà di lunga data: il maestro, infatti, ha collaborato all’ideazione del monumento alla memoria dei deportati nel campo di concentramento locale e a lui è stata intitolata anche una via della città. "È un ponte di cultura e pace quello che il nostro concittadino Giorgi, e con lui tutta la città di Santarcangelo, costruiscono in questi giorni con Troisdorf – commenta il sindaco Filippo Sacchetti – La Germania, la prigionia di Torino Guerra, la potenza della poesia, il racconto della ricetta delle tagliatelle alla vigilia del Natale 1944 per affrontare l’orrore, la Liberazione dalle dittature e la rinascita della democrazia. Questo spettacolo è un primo suggestivo seme di una nascitura collaborazione, il volo libero della farfalla di Tonino che ci apre ancora una volta al mondo nel nome dell’arte e abbatte confini e barriere".

Per conto dell’amministrazione durante la festa del 1° maggio Sacchetti ha consegnato al primo cittadino tedesco Alexander Biber alcuni omaggi che raccontano il maestro e la città di Santarcangelo. Sacchetti auspica iniziative comuni e la creazione di un ponte culturale.

Rita Celli