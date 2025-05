In giro per Riccione con pistola e coltello

Giovanissimi e armati fino ai denti. Due ragazzi, un 21enne e un minorenne, sono stati denunciati dalla polizia locale di Riccione perché trovati in possesso di varie armi, tra cui coltelli e una pistola scacciacani. Il primo intervento risale alla sera del 30 aprile scorso. In piazzale Curiel gli agenti in servizio sono stati attirati dal rumore di sgommate provenienti dal parcheggio pubblico del piano interrato e causate da due auto che sono poi uscite a forte velocità dirigendosi in direzione nord. Le vetture sono state inseguite e raggiunte prontamente da due equipaggi nei pressi del porto. Durante il controllo dei documenti, gli agenti hanno notato all’interno di una delle auto un bossolo che si intravedeva tra i due sedili anteriori. È scattata la perquisizione del veicolo che ha permesso di recuperare una pistola ma priva di tappo rosso con altri sei proiettili, un coltello serramanico, un tirapugni e un passamontagna. Il detentore delle armi, un italiano di 21 residente in Valmarecchia, è stato denunciato per i reati di porto ingiustificato di oggetti. Nel pomeriggio del 1° maggio in piazzale Roma è stato invece controllato un gruppo di circa 10 ragazzi tra i quali è stato identificato e denunciato un minorenne di origini extra europee, trovato in possesso di un coltello a serramanico, completamente metallico della lunghezza totale di 15,5 centimetri, con la lama affilatissima e la punta atta alla perforazione.

Nella stessa giornata, una pattuglia della polizia locale è intervenuta in viale Ceccarini, sorprendendo due ladri intenti a tagliare la catena di una bicicletta elettrica con flessibile a batteria. Alla vista delle divise, i due si sono dileguati lasciando due costose biciclette elettriche con catena appena tagliata e pronte per essere destinate al mercato nero. Inoltre, la polizia locale ha intensificato i controlli sulle spiagge libere. In piazzale Roma, in particolar modo, gli agenti sono intervenuti supportati dal cane antidroga Ziko, e hanno rivenuto diverse dosi di stupefacenti nascoste sotto la sabbia. Giro di vite, infine, nella zona artigianale di viale Piemonte, che in passato in occasione del 1° maggio si trasformava spesso in un luogo di ritrovo per lo svolgimento di raduni tra giovani appassionati di motori. Per prevenire il fenomeno, è stato attivato un servizio continuativo per tutta la giornata a partire dalle prime ore della mattina, con pattuglie fisse a presidio della zona artigianale, per prevenire eventuali gare o raduni abusivi.