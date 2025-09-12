"In gita dai nonni con l’auto blu". Assessora rinuncia dopo le polemiche

"Il Comune pagherà l’auto blu all’assessora Zoffoli per andare a salutare i nonni in montagna". Le civiche di centrodestra, per voce di Fabrizio Pullè, il segretario, non hanno digerito la determina numero 1302. Il documento prevede una spesa di 770 euro per pagare un servizio di auto con conducente che porti l’assessora ai servizi sociali in montagna, a Caprile, nella struttura ricettiva in cui trascorrono le vacanze i nonni inseriti nel progetto comunale. "Quando noi eravamo al governo della città – ricorda Pullè – Renata Tosi e Laura Galli, dunque sindaca e assessora preposta, hanno usato sempre l‘auto privata della Galli per recarsi dai nonni, senza chiedere dei rimborsi. Questo succede quando la politica la fai per passione. Farsi pagare ‘l’auto blu’ per andare a salutare i nonni potrà essere legittimo a livello amministrativo, ma davvero inopportuno". La determina a cui fa riferimento Pullè, riferita ai soggiorni dei nonni in montagna, definisce l’iniziativa ‘rilevante’, pertanto, si legge, "si ritiene opportuno prevedere la visita istituzionale da parte dell’assessore ai servizi sociali". "Per fare un saluto poteva farlo anche tramite un collegamento video – prosegue Pullè – Mi chiedo che necessità c’è di andare in montagna a verificare il servizio, affittando auto e conducente. Per altro quest’anno il Comune ha anche esternalizzato il servizio e costa di più ai nonni. Spendere ulteriori 770 euro dei cittadini per farsi portare in montagna a fare un saluto mi sembrano soldi buttati, per altro per una presenza la cui utilità ai fini del servizio appare davvero impalpabile". Infine l’affondo nei confronti di Riccione coraggiosa, il partito di cui fa parte Zoffoli: "Vorrei sapere cosa pensa la consigliera di Riccione coraggiosa, Francesca Sapucci, di questa spesa dei cittadini per il suo assessore. Dopo le polemiche arriva la dichiarazione dell’assessora Marina Zoffoli, pronta a rinunciare al viaggio. "Avevo ritenuto doveroso portare il saluto dell’amministrazione agli anziani di Riccione. Tuttavia, venuta a conoscenza della spesa prevista per il trasporto ho ritenuto fosse eccessivo e non consono da sostenere con soldi pubblici. Il soggiorno lo avrei comunque pagato a mie spese personali, ma di fronte a questa cifra ho preferito rinunciare al viaggio, convinta che sia giusto non dissipare le risorse della collettività. Il mio impegno verso i nostri anziani resta però intatto". Il pasticcio ormai è fatto, e non fa sconti neanche il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Paolini. "Apprendo che l’assessora Zoffoli ha rinunciato al viaggio. Mi complimento del fatto che ha capito si trattasse di uno sperpero di denaro pubblico. Mi auguro che questa amministrazione faccia lo stesso in tante altre iniziative, evitando inutili spese".

Andrea Oliva