In Grecia per promuovere la loro startup

Quattro studentesse dell’Università di San Marino volano in Grecia per rappresentare il Titano alla Popri International Youth Business Model Competition. E lo faranno con un progetto per una startup impegnata nella produzione di un packaging sostenibile dedicato al settore dei cosmetici e realizzato con materiali alternativi alla plastica tradizionale, utilizzando nello specifico alghe altrimenti destinate agli inceneritori con conseguenti emissioni inquinanti. L’idea che rappresenterà il Titano è emersa da un contest organizzato dall’Università di San Marino insieme a San Marino Innovation. Due le fasi coinvolte: da una prima valutazione di tutte le candidature, aperte agli iscritti dell’ateneo e ai cittadini sammarinesi fra i 18 e i 29 anni, si è affermata una selezione di cinque progetti presentati dagli autori nella sede dei corsi di laurea in Ingegneria. Il primo premio è stato così assegnato a quattro studentesse dell’Università di San Marino: si tratta di Chiara Avdullai, Giulia Bisacchi, Vittoria Cesaroni e Shams Bedeir, attualmente impegnate nel corso di laurea in Design.