"In inverno qui è il deserto"

"Solo nell’ultima settimana il mio vicino di casa è stato rapinato e qualche sera fa sono entrati i ladri anche da me, fortunatamente il mio coinquilino era sveglio ed è riuscito a mandarli via". Un cosmo quello della delinquenza a Miramare che Matteo Magnani conosce molto bene. "Io vivo da sempre in questa zona e posso dire che la situazione è sempre stata la stessa. In estate la grande presenza di hotel aperti e un via vai continuo di turisti ci salva, ma poi in inverno qui è un deserto, terreno fertile per i delinquenti. Ad esempio la mia casa è circondata da alberghi e da settembre in poi c’è poco passaggio. Quelli che delinquono in estate poi rimangono qui in inverno e si rifugiano in alcuni residence della zona che sono diventati un ricettacolo di malavita".