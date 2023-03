In Italia col visto Spacciavano droga

In Italia ci sono arrivati con tanto di visto turistico, ma anziché visitare le bellezze della Riviera avevano deciso di mettere su un proprio giro di affari spacciando cocaina. I carabinieri li hanno fermati e arrestati dopo una intensa attività investigativa per ricostruire l’attività dei due giovani. Una volta avuta la certezza di quanto combinavano i due, i militari si sono presentati ed hanno perquisito i ragazzi e l’abitazione che occupavano. Alla fine i carabinieri hanno trovato alcune dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute, oltre a 2mila euro in contanti e al materiale necessario per confezionare altre dosi.