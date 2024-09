In Kazakistan l’omaggio a Fellini e Mastroianni. La nipote del Maestro: "Amano i suoi film e Rimini"

La poesia e le atmosfere de La Dolce vita fanno breccia in Kazakistan, con un sottile filo rosso che parte proprio da Rimini. Si intitola Buon compleanno, Snaporaz! la bella mostra fotografica inaugurata all’Istituto italiano di cultura di Almaty, città kazaka sede dell’ambasciata italiana. Trenta scatti d’autore per celebrare il centenario della nascita di Marcello Mastroianni, divo per eccellenza del cinema italiano e attore preferito di Fellini. Al taglio del nastro c’erano tre romagnoli d’eccezione: la riminese Francesca Fabbri Fellini, nipote del Maestro, giornalista, già curatrice della mostra fotografica Buon compleanno, Marcello!; l’ambasciatore Marco Alberti, di Cesena; Edoardo Crisafulli, riminese, attuale direttore dell’Istituto di cultura e addetto culturale dell’ambasciata. "Il Kazakistan è un paese affascinante, innamorato della cultura italiana in tutte le sue sfaccettature. Lì conoscono bene anche Rimini e la Romagna per via del loro amore per Fellini", ha spiegato la nipotel del regista, protagonista di una intervista del primo canale Eurasia della tivù kazaka, con uno share di 17 milioni di telespettatori. Con Buon compleanno, Snaporaz!" l’immaginario felliniano prende grazie a gli scatti di fotografi di scena, come lo storico ‘paparazzo’ Pierluigi Praturlon – tratti dall’archivio della Reporters Associati & Archivi – che immortalano alcuni dei momenti più iconici della straordinaria carriera di Mastroianni, da La Dolce vita a Matrimonio all’italiana. "Nel mio lavoro all’estero – dice Crisafulli - ho sempre valorizzato la figura di Fellini. Con Francesca a Kiev nel 2021 abbiamo celebrato i 100 anni dalla nascita di Fellini. E ora questa fantastica mostra ad Almaty, in Kazakistan".