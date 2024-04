"In Lombardia daremo un assaggio della città"

Dopo le fiere di Bruxelles, Monaco e Budapest, la Regina ed il suo gruppo di operatori ripartono per la promozione della città e del territorio. Ci si recherà in alta quota per rinsaldare il "gemellaggio" con la città di Ardesio e le valli Seriana e di Scalve con un gustoso aperitivo a base di piatti della Romagna e dell’Adriatico in programma questo sabato. Un mix di sapori che farà conoscere la Regina dell’Adriatico attraverso le sue eccellenze, il cibo e la cordialità, tipiche da sempre dell’accoglienza romagnola e cattolichina. A rappresentare l’amministrazione, il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi e l’assessora al demanio Claudia Gabellini. "Torniamo con piacere ad Ardesio dai nostri amici della Val Seriana e Val di Scalve per questo aperitivo che sarà un assaggio del nostro territorio, dei nostri sapori e della nostra accoglienza – commenta Beluzzi – Saremo presenti come amministrazione comunale di Cattolica, insieme con i nostri operatori economici, bagnini e albergatori. Un appuntamento che oltre a rafforzare il legame tra i nostri territori, ha una grande valenza promozionale per la nostra città. La Lombardia è il nostro primo mercato turistico, stiamo investendo molto su questo territorio. Abbiamo da poco lanciato la campagna di promozione, ad esempio, proprio nelle stazioni ferroviarie della Lombardia. E ora eccoci di nuovo con questo ‘aperitivo’ che sta diventando un appuntamento fisso. Faremo gustare il nostro pesce del mare Adriatico cotto sui carboni dai nostri bagnini". Sarà una "rustida" in piena regola per circa 500 persone, con circa 400 piadine e i vini della Tenuta del Monsignore. Ma le azioni per promuovere Cattolica prevedono anche "la distribuzione di zainetti con i materiali informativi sulla città, e con le offerte dei nostri operatori economici. Saranno affissi manifesti che invitano a trascorrere le vacanze a Cattolica".