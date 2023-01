In luce i colori di Andy Warhol

La galleria San Marino Art inaugura domani alle 18, alla Motorworks di Domagnano (strada di Paderna 2), una mostra antologica dedicata al più noto rappresentante della pop art intitolata ‘The Colors of Andy Warhol’. L’evento è rappresentato da una ricca e assortita esposizione di opere nate dalla genialità del maestro seguendo il preciso percorso artistico proseguito dalla Sunday B.Morning anche successivamente alla sua scomparsa.

Dagli anni Sessanta in risposta all’industrializzazione post bellica si diffuse il fenomeno della pop art che nell’era della serialità, della riproducibilità in copia dell’immagine pubblicitaria, martellante, valorizza il prodotto di consumo stereotipato: un insignificante barattolo di salsa di pomodoro viene isolato dal suo contesto per diventare protagonista assoluto e indiscusso del nostro sguardo. Le immagini di Andy Warhol lontane da ogni espressionismo intimo appaiono scrupolosamente descritte nel dettaglio attraverso una tecnica fredda e distaccata, con colori distesi, privi di chiaroscuro che le rendono irreali e idealizzate.

L’evento è promosso dalla San Marino Art ed è organizzato da Ubaldo Erra, direttore della galleria stessa, Stefano Soleri, gallerista riminese, e dal professor Gabriello Milantoni, noto storico dell’arte. Tutte le opere esposte sono in vendita, ma la mostra può essere visitata da chiunque voglia trascorrere un sabato in compagnia di Andy Warhol. È necessario confermare la propria presenza telefonando ai numeri 0549978464 oppure 3381061213, o inviando una email a [email protected]