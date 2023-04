In manette per furti per la 25esima volta

Ha solo 25 anni, ma può già ’vantare’ un curriculum criminale di tutto rispetto. Da quando ha computo 14 anni – l’età in cui si diventa punibili secondo la legge italiana – è stata arrestata 25 volte, sempre per furti in appartamento. Colpi che la ragazza, di etnia rom, ha commesso in tutta Italia, anche a Rimini. La prima volta per lei le manette sono scattate a Piacenza nel 2011. Da lì in poi una lunghissima serie di furti in tutta Italia, da Brindisi a Pescara, da Firenze a Grossetto, e poi ancora a Rimini, Venezia, Trieste, Pavia e Milano. A Oristano è stata arrestata nel 2013, mentre tentava di rubare nella casa di un parroco. Tra il 2015 e il 2020 oltre 10 episodi di furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, tutti tra Trieste, Mestre e Venezia. Sabato scorso è stata di nuovo arrestata per furto, ancora a Milano, dai carabinieri. La ragazza, che deve scontare 7 anni e 6 mesi per vecchi furti, si trova ora in carcere ma ha chiesto i domiciliari per poter allattare il figlio neonato.