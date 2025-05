In marcia per dire ’sì’ ai referendum

Domani il centro storico di Rimini sarà attraversato dalle Camminate dei diritti, la mobilitazione civile a favore dei 5 referendum sul lavoro e sulla cittadinanza per i quali si voterà l’8 e il 9 giugno. L’iniziativa, che è promossa dal comitato riminese per il ’sì’ ai referendum, rappresenta uno degli ultimi appuntamenti prima della chiusura ufficiale della campagna referendaria, che si terrà a Rimini venerdì 6 giugno con l’evento ReferendRock! nel parco dell’invaso del ponte di Tiberio. Il programma di domani prevede la partenza in simultanea di 4 cortei alle 16.30 da altrettanti punti della città: Porta Montanara, ponte Tiberio, arco d’Augusto e infine il Bike Park adiacente alla stazione ferroviaria. I gruppi confluiranno poi in piazza Cavour, dove si terranno letture pubbliche, momenti di animazione e appelli al voto in vista della chiamata alle urne per i cinque quesiti referendari su lavoro e diritto alla cittadinanza. "La cittadinanza è invitata a partecipare alla mobilitazione, contro il silenzio che avvolge i referendum e per i diritti", si legge nel comunicato diffuso ieri dal comitato.

A dare voce e anima all’iniziativa saranno Gennaro Ascione, Damiana Bertozzi, Maria Ferraris e Pier Paolo Paolizzi, con letture e interventi pensati per stimolare la riflessione e il confronto su temi centrali per la democrazia. L’appello degli organizzatori è chiaro: "In vista della prossima chiusura della chiusura della campagna referendaria si terrà una mobilitazione civile a favore dei 5 referendum dell’8 e 9 giugno". L’invito è aperto a tutti: "Ciascun partecipante – aggiungono i promotori dell’iniziativa – potrà raggiungere liberamente il punto di partenza più vicino e unirsi a noi".