In marcia per rilanciare i sentieri

La comunità di Maciano in azione per valorizzare decine di percorsi naturalistici che collegano la frazione di Pennabilli al lago di Soanne, a Scavolino e a tante piccole realtà vicine. Lo fa con l’associazione L’Ago di MaSca e centinaia di volontari che appartengono a piccoli collettivi e associazioni locali, per organizzare due eventi importanti ogni anno (a primavera e in autunno): le camminate enogastronomiche. L’obiettivo? Promuovere il territorio, le attività produttive, i ristoranti locali ma anche agire per il turismo. Domenica scorsa si sono ritrovati in quasi 300 alla camminata "Sapori d’autunno". Il direttivo di giovani de l’Ago di MaSca odv, con la collaborazione delle donne di Maciano ’Non solo Chiacchiere’, la Maciano Team Runner asd e i volontari Chi Burdèi id Macen, ha organizzato un’escursione di 8 km, lungo uno degli anelli verdi di Pennabilli. "Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere anche la comunità di Scavolino perché crediamo sia fondamentale la collaborazione tra i piccoli paesi – dicono gli organizzatori – Questa camminata è utile anche per raccogliere fondi e riuscire a mantenere puliti i nostri sentieri. A breve riusciremo a realizzare anche un progetto a cui lavoriamo da tempo: l’installazione di tutta la cartellonistica per due anelli che riqualificano alcuni antichi percorsi. È un passo importante per valorizzare ancora di più i nostri sentieri".

Rita Celli