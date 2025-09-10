In marcia su Roma contro il lupo : "Faremo sentire la nostra voce"

"Andremo a Roma e porteremo le testimonianze in commissione agricoltura". Marco Succi, presidente del Forum di quartiere 11, lo ha ribadito più volte durante l’assemblea pubblica che si tenuta lunedì sera alla sala del Tituccio di Corpolò. Argomento: l’avanzata del lupo nelle zone urbanizzate e i danni che gli esemplari presenti sul territorio stanno arrecando alle aziende agricole e agli allevamenti. L’assemblea è stata molto partecipata. La sala non è bastata ad accogliere tute le persone arrivate, tanto che all’esterno erano occupate le panche mentre le casse consentivano di avere l’audio della serata anche nel piazzale del Tituccio. Oltre 150 le persone che hanno voluto partecipare e ascoltare non solo le iniziative che il presidente e i collaboratori del forum intraprenderanno, ma anche le parole Giampiero Semeraro coordinatore del monitoraggio provinciale, e Pier Claudio Arrigoni, responsabile del settore attività faunistica della Regione.

Clima teso e qualche intervento sopra le righe da parte di alcuni cittadini nei confronti di Semeraro e Arrigoni, accusati di far parte di amministrazioni pubbliche che non avrebbero gestito l’aumento della presenza dei lupi. L’impotenza nel fronteggiare la presenza di un animale protetto, nei confronti del quale le armi legislative appaiono ormai spuntate anche ai politici, si è trasformata in rabbia in tanti cittadini. "Mi hanno ucciso 50 galline e 8 tacchini. Se ci dite che non si può fare nulla ci mettete con le spalle al muro - ha detto un residente della zona di Verucchio -. Da tempo ormai abbiamo una lupa che gira con i piccoli vicino alle case. E cosa fate? Non ci potete dire che siamo noi cittadini a non avere recinti adeguati". Da parte di tutti c’è tuttavia la consapevolezza che la presenza dei lupi in contesti di pianura, e tra le case fino ad arrivare a ridosso della città, non è un problema che si affronta a Rimini. A Roma l’attuale assessorato all’Agricoltura sta lavorando alla revisione della legge 157 del 92 alla luce del declassamento che il Parlamento europeo ha approvato per la specie del lupo. Oggi si parla di specie ‘protetta’ e non più ‘particolarmente protetta’. Una semplice parola, ma non è lana caprina. Il declassamento consente di agire, ma qui interviene il braccio di ferro tra Regioni e Governo. "Se da una parte - interviene il consigliere regionale di Fdi, Nicola Marcello - le Regioni possono oggi adottare forme di mitigazione della presenza del lupo, dall’altra c’è chi rimane fermo in attesa di una norma nazionale, a cui stiamo lavorando noi dopo decenni di silenzi. Comunque nel caso di situazioni gravi le stesse Regioni possono intervenire, basti guardare cosa accaduto nel Trentino con l’abbattimento di due lupi". Quanto basta a organizzare la missione romana per i membri del direttivo del Forum 11, per la quale il presidente Succi ha chiesto un aiuto economico ai cittadini al fine di sostenere la trasferta.

"A Roma - sottolinea Succi - porteremo la testimonianza, ampiamente documentata, dei proprietari del cane Birra, ucciso davanti all’abitazione dal lupo, sette secondi dopo che il proprietario era rientrato in casa". Un caso che abbiamo già raccontato in cui il lupo non ha avuto alcun timore della figura umana.

Andrea Oliva